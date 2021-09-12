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Как Москва отмечает День города

12:36
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

В столице проходят десятки мероприятий

Москва ярко отметила День рождения. Столице исполнилось 874 года. Праздничное настроение в городе задал фестиваль "Цветочный джем".
Ко Дню города в Москве открылись новые общественные пространства

Жителей и гостей столицы восхитили гигантские арт-объекты, появившиеся на улицах. На ВДНХ прошёл чемпионат по экстремальным видам спорта.

Десятки музеев работали бесплатно. Везде была своя неповторимая атмосфера, а вечером небо над столицей раскрасили яркие фейерверки. Салюты запускали с 26 площадок по всему городу.

О подарках москвичам к празднику – репортаж Егора Киселёва (смотрите видео).

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