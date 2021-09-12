Ливень, смерч и град: Дальний Восток пострадал от непогоды

Коммунальные службы устраняют последствия

Дальний Восток находится во власти стихии. Мощные ливни обрушились на Сахалин. В результате сошли более двух десятков селей. Больше всего пострадал Макаровский район, там ввели режим ЧС.

Есть опасность резкого подъема уровня воды в реках. В срочном порядке - укрепляют плотины. Заблокирован проезд по трассе Южно-Сахалинск - Оха. Также приостановлено движение поездов и паромное сообщение.

Проливные дожди и в Приморском крае. Под Уссурийском и вовсе выпал град: засыпало улицы и дворы. И это при том, что в регионе стоит тёплая погода, и даже купальный сезон еще не закрылся.

А в Хабаровском крае прошёл смерч - редкое для этих широт явление. Гигантская воронка пронеслась над Амуром, сообщает "ТВ Центр".

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