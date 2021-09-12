У теннисистки Весниной украли олимпийские медали и драгоценности

Полиция ищет злоумышленников

Подмосковные следователи ищут неизвестных, которые украли у олимпийской чемпионки Игр в Токио Елены Весниной медали и драгоценности. Злоумышленники проникли в дом спортсменки в Истринском районе и похитили из сейфа золотую и серебряную медали, а также ценные вещи.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в пресс- службе Главного управления МВД по Московской области. Сумма ущерба пока не установлена. Также выясняется сколько, всего было грабителей.

Известно, что в доме Весниной установлена сигнализация, но по каким-то причинам в момент ограбления она была отключена.

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