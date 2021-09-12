Тимофей Баженов в День города Москвы предложил защитить границы зелёных зон столицы

Нужно ввести мораторий на их изменение

Журналист Тимофей Баженов в День города оценил реконструкцию сквера на Оборонной улице. Общественный деятель заявил о важности зелёных зон для экологии столицы и призвал ввести мораторий на 10 лет на изменение границ парков и скверов Москвы.

Он также напомнил, что Москва – один из самых зелёных городов мира. 49% его площади заняты парками, скверами и лесами. По мнению Баженова, этот и без того высокий показатель нужно сохранять и улучшать.

Сквер в Лосиноостровском районе был реконструирован в этом году. Здесь появилась Аллея Славы воинов боевых действий. Во время работ были обновлены газоны, проложены удобные дорожки для прогулок.

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