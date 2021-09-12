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Телеведущий Евгений Попов: Поступили первые 90 миллионов рублей на реставрацию Храма Покрова в Филях

14:22
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Реконструкция продлится три года

Власти Москвы выделили 90 миллионов рублей на реставрацию Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщил телеведущий Евгений Попов.
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Он много говорил о проблеме этой церкви и инициировал подписание обращения к городским властям с просьбой выделить деньги на её ремонт.  

Первые результаты уже есть, сообщил Попов. При поддержке правительства Москвы удалось добиться выделения 360 миллионов рублей на реставрацию храма. "Первый транш в 90 миллионов уже поступил. Впереди сложная и кропотливая работа по реставрации внешнего облика Храма", - рассказал Попов.

Журналист принял участие в фестивале исторической реконструкции в Филях. Одна из целей смотра - привлечь внимание к судьбе наследия Нарышкиных, куда, помимо храма, входит семейная усадьба - жемчужина московского барокко.

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