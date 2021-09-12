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Доктор Румянцев: Диспансеризация детей, переболевших ковидом, поможет предотвратить осложнения

14:00
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Нужно защитить подрастающее поколение

Известный врач Александр Румянцев высказался за обязательную диспансеризацию детей, переболевших коронавирусом. Причём, обследовать нужно даже тех, у кого была лёгкая или бессимптомная форма заболевания.
Академик Румянцев: процесс направления на лечение в санатории должен быть максимально упрощён

"Обычно дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых. Однако последствия COVID-19 на организм человека, в том числе детей и подростков, еще не до конца изучены. Не случайно, что ВОЗ признала постковидный синдром отдельным заболеванием, требующим особого внимания", - заявил академик РАН.

Напомним, что во время последней Прямой линии президент Владимир Путин объявил о создании в России системы реабилитации переболевших коронавирусом. На эти цели выделено около 100 миллиардов рублей.

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