Доктор Румянцев: Диспансеризация детей, переболевших ковидом, поможет предотвратить осложнения

Нужно защитить подрастающее поколение

Известный врач Александр Румянцев высказался за обязательную диспансеризацию детей, переболевших коронавирусом. Причём, обследовать нужно даже тех, у кого была лёгкая или бессимптомная форма заболевания.

"Обычно дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых. Однако последствия COVID-19 на организм человека, в том числе детей и подростков, еще не до конца изучены. Не случайно, что ВОЗ признала постковидный синдром отдельным заболеванием, требующим особого внимания", - заявил академик РАН.

Напомним, что во время последней Прямой линии президент Владимир Путин объявил о создании в России системы реабилитации переболевших коронавирусом. На эти цели выделено около 100 миллиардов рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram