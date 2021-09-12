Доктор Румянцев: Диспансеризация детей, переболевших ковидом, поможет предотвратить осложнения

Нужно защитить подрастающее поколение
Известный врач Александр Румянцев высказался за обязательную диспансеризацию детей, переболевших коронавирусом. Причём, обследовать нужно даже тех, у кого была лёгкая или бессимптомная форма заболевания.
"Обычно дети переносят коронавирусную инфекцию легче взрослых. Однако последствия COVID-19 на организм человека, в том числе детей и подростков, еще не до конца изучены. Не случайно, что ВОЗ признала постковидный синдром отдельным заболеванием, требующим особого внимания", - заявил академик РАН.
Напомним, что во время последней Прямой линии президент Владимир Путин объявил о создании в России системы реабилитации переболевших коронавирусом. На эти цели выделено около 100 миллиардов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram