Певец Григорий Лепс: Электронное голосование – непреложный фактор новой реальности

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября

Электронное голосование останется с нами как непреложный фактор новой реальности. Об этом в интервью mk.ru сказал известный певец Григорий Лепс.

По его мнению, россиянам нужно знать, за кого они голосуют и как это происходит.

"Я мало что понимаю в электронике, а ещё меньше - в политике. Музыканты часто говорят, что они вне политики. И я, в принципе, могу так сказать. Но политика - вещь такая странная, на мой взгляд, либо ты займёшься политикой, либо политика, рано или поздно, займётся тобой", - сказал исполнитель.

Выборы пройдут в России с 17 по 19 сентября. По состоянию на 12 сентября боле 1,8 миллиона москвичей подали заявления на участие в электронном голосовании. Регистрация завершится 13 сентября в 23:59.

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