Лукашенко: Белоруссия купит у России оружия на миллиард долларов

Минск планирует закупить комплексы С-400

Белоруссия планирует закупить российское вооружение более чем на миллиард долларов. Об этом, как сообщает агентство БелТА, заявил президент Александр Лукашенко.

Среди планируемых закупок – системы ПВО С-400. "Сейчас комплексами С-300 полностью перекрыто западное направление Беларуси. Но у нас добавилось южное направление", - сказал президент.

О новых поставках оружия Лукашенко договорился с российским президентом на этой неделе. По заверению белорусского лидера, во второй части переговоров в Кремле с Владимиром Путиным большое внимание было уделено вопросам обороны и безопасности.

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