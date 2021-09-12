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Легко ли стать Народным артистом

15:45
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Это звание появилось 85 лет назад

85 лет назад в Москве впервые были присвоены звания "Народный артист СССР". Громкий титул быстро стал вожделенным для певцов, танцоров и музыкантов.

С одной стороны - высшая форма признания таланта, с другой - неплохие бонусы для жизни. Одни получали всё это быстро, другим приходилось ждать много лет. Почему так складывалось? И что значит быть официально Народным артистом сейчас?

Юлия Богоманшина выясняла (смотрите видео).

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Народный артист СССР Вячеслав Михайлович Гордеев
Народный артист СССР Вячеслав Михайлович Гордеев
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