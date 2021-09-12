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Фанаты Гагариной назвали имя её нового возлюбленного

17:20
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Певица развелась полтора года назад

Поклонники Полины Гагариной вычислили её нового возлюбленного. Им оказался продюсер Владимир Чиняев.
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Он на 15 лет старше певицы и сотрудничает с ней в музыкальной сфере. Об их отношениях мало что известно, но в Сети появилось косвенное подтверждение некой связи исполнительницы и продюсера.

На днях Полина Гагарина выступила с новой песней "Вчера", это было в эфире шоу Ивана Урганта на Первом канале. К продюсированию композиции приложил руку и Чиняев. В своём блоге он опубликовал ролик с финальной частью программы "Вечерний Ургант" и оставил трогательную подпись: "The Best My Love, Полина Гагарина... Я так себе и представлял... Благодарен, от души... Душевно".

Что это – как ни признание в любви, решили пользователи. Тем более, Полина в ответ на эту запись опубликовала смайлики в виде пылающих сердечек.

34-летняя Гагарина дважды была замужем. В первом браке с актёром Петром Кисловым родился сын Андрей. Вторым мужем певицы был фотограф Дмитрий Исхаков, от которого Полина родила дочь Мию. Этот брак распался в феврале 2020 года.

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