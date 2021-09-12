Первый звоночек? Молодая жена Петросяна засомневалась в его преданности

Что происходит в семье известного юмориста

Почти два года Евгений Петросян и Татьяна Брухунова живут в законном браке, их сыну Вагану исполнилось полтора года. За всё это время ни юморист, ни его молодая жена не давали повода усомниться в их крепких отношениях и взаимной любви.

И вот на днях Татьяна призналась, что не доверяет мужу. Вот такой диалог случился в соцсетях, где 32-летняя Брухунова частенько публикует кадры из своей счастливой жизни с 72-летним мужем.

Обсуждая богатых мужей и не менее богатых жён её подписчицы написали, что такая состоятельная женщина, как Татьяна, может вообще не работать и заниматься домом и сыном. Трудиться, по их мнению, должен муж, чтобы обеспечить семью.

"Я работаю, потому что люблю то дело, которым занимаюсь. Потому что имею высшее образование. И потом, муж - это самостоятельный человек, сегодня он вас содержит, а завтра нет. Что тогда будете делать?" – ответила жена юмориста.

Конечно, речь шла не о конкретном муже и не о Петросяне вовсе, но женщина, делающая такие заявления держит в голове некий запасной вариант - вдруг муж её бросит и что тогда? Поклонники звёздной пары предположили, что не всё так гладко в красивой жизни семьи известного артиста. Впрочем, это – только догадки.

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