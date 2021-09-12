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Путин рассказал о неудачном опыте занятий боксом

14:43
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Это было в детстве

Владимир Путин рассказал о своих тренировках по боксу в детстве и вспомнил, в какой момент решил их оставить и заняться борьбой. Президент поделился воспоминаниями на встрече с олимпийцами в Кремле, сообщает телеканал "Россия-1".
Путин сыграл в матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля

"Мне на третьей-четвёртой тренировке сломали нос. Я не пошёл никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой", - вспоминал своё детство глава государства.

Известно, что Владимир Путин в свои 68 лет находится в хорошей физической форме. Он с детства занимался спортом, а сейчас регулярно катается на горных лыжах и играет в хоккей. В одном из интервью президент рассказывал, что ежедневно плавает в бассейне.

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