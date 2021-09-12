Москвичей предупредили о резком похолодании

Температура упадёт до плюс двух градусов

На следующей неделе в столичном регионе резко изменится погода. Вторжение холода принесёт в Москву похолодание сразу на 10 градусов. Это произойдёт во вторник, 14 сентября, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Понедельник будет последний тёплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 метров в секунду", - сообщил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 14 сентября в Москве и области будет от 7 до 12 градусов тепла, днём – не выше плюс 13-ти. В последующие дни ночью похолодает до 2-7 градусов, дневная температура не превысит плюс 11-ти.

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