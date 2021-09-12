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Москвичей предупредили о резком похолодании

19:40
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Температура упадёт до плюс двух градусов

На следующей неделе в столичном регионе резко изменится погода. Вторжение холода принесёт в Москву похолодание сразу на 10 градусов. Это произойдёт во вторник, 14 сентября, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москвичей предупредили об "обвале полярного холода"

"Понедельник будет последний тёплый день и впереди москвичей и жителей региона ждет долговременное погружение в настоящую осень. Вторжение холода будет сопровождаться усилением ветра в порывах до 12-17 метров в секунду", - сообщил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 14 сентября в Москве и области будет от 7 до 12 градусов тепла, днём – не выше плюс 13-ти. В последующие дни ночью похолодает до 2-7 градусов, дневная температура не превысит плюс 11-ти.

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