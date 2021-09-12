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В Чехии по наводке Украины задержан российский гражданин

16:14
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Ему грозит депортация

Чешская полиция задержала в аэропорту Праги российского гражданина Александра Франчетти. Это было сделано по ордеру на арест, выданному в Киеве.
Россиянина задержали в Швейцарии по запросу США

Факт задержания ТАСС подтвердили в российском посольстве. С задержанным должен встретиться консул России. Это положено по международным нормам.

Франчетти – один из активистов событий "Крымской весны", во время которой полуостров вернулся в состав России. Ранее власти Украины выдвигали против него обвинения. Не исключено, что чешские власти передадут его Украине. 

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