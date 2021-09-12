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Открыт первый участок велотрассы Москва-Петербург

16:43
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Пока что это всего 20 километров

В Дмитровском районе Подмосковья торжественно открыли пилотный участок велотрассы Москва – Санкт-Петербург. В мероприятии принимал участие губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщается в Telegram-канале "Воробьёв LIVE".
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20-километровый участок проходит вдоль Канала имени Москвы. Трасса станет частью большого веломаршрута который соединит две столицы.

По Подмосковью пройдёт 137 километров трассы, а её общая длина составит более тысячи километров. До конца года обустроят 56 километров велодорожек маршрута.

 

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