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Пётр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя

18:04
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Политик вспомнил события 2001 года

Любые попытки заигрывать с террористами бесперспективны и даже опасны. Такое заявление по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября в США сделал вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.
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"11 сентября рушились не просто башни Всемирного торгового центра, рушилась сама внешняя политика Соединенных Штатов, мнимое представление о том, что можно навязать кому-то свои взгляды, что можно без последствий заигрывать с террористами", - сказал кандидат в депутаты нижней палаты парламента.

Толстой напомнил, что сейчас миллионы долларов продолжают вливаться в радикальные движения по всему миру. А расплачиваются  за это простые люди. 

В свою очередь, кандидат в Госдуму от партии "Зелёные" Самсон Шоладеми назвал события 11 сентября чёрной страницей в истории человечества и примером того, что жертвами безумцев могут стать совершенно невинные люди. А представитель ЛДПР Андрей Шах отметил, что отголоски страшного и опасного периода 2001-го ощущаются и сегодня.

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