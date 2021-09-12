Евгений Нифантьев: У России есть все возможности производить лекарства полного цикла

Нужно добиться этого

В ближайшие годы Россия должна решить задачу производства лекарств полного цикла. Об этом заявил глава Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев на встрече со студентами.

Он отметил, что сейчас в России производится менее 10% используемых фармсубстанций. Из-за этого к концу 2021 года в стране только 35 из 162 синтетических лекарственных препаратов будут иметь отечественного производителя.

Такое положение вещей создаёт сырьевую зависимость системы здравоохранения и требует соответствующих оперативных действий, уверен Нифантьев. Нужно не только локализовать производство фармацевтических субстанций в России, но и производить интермедиаты. Эта станет стимулом для развития химико-фармацевтической и химической промышленности.

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