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Под Иркутском потерпел крушение пассажирский самолёт

19:15
  • воскресенье
  • 12 сентября 2021

Есть пострадавшие

В Иркутской области потерпел крушение пассажирский самолёт L-410. Это небольшая турбовинтовая машина, предназначенная для полётов на расстояния не более тысячи километров.
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На борту самолёта было 16 человек. По предварительным данным, 11 пассажиров зажаты в салоне.  Есть пострадавшие.

Информации с места происшествия пока мало, не ясно, где произошла катастрофа. Скорее всего, самолёт совершил жёсткую посадку в тайге. К вероятному месту крушения L-410  вылетел вертолёт МИ-8. 

 

 

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Самолет L-410
Самолет L-410
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