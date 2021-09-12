Под Иркутском потерпел крушение пассажирский самолёт

Есть пострадавшие
В Иркутской области потерпел крушение пассажирский самолёт L-410. Это небольшая турбовинтовая машина, предназначенная для полётов на расстояния не более тысячи километров.
На борту самолёта было 16 человек. По предварительным данным, 11 пассажиров зажаты в салоне. Есть пострадавшие.
Информации с места происшествия пока мало, не ясно, где произошла катастрофа. Скорее всего, самолёт совершил жёсткую посадку в тайге. К вероятному месту крушения L-410 вылетел вертолёт МИ-8.
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