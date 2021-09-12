Названы причины крушения L-410 в Иркутской области

На месте катастрофы работают спасатели
Разбившийся под Иркутском самолёт L-410 найден в четырёх километрах от взлётно-посадочной полосы населённого пункта Казачинск. Машина разбилась при повторном заходе на посадку в условиях сильного тумана.
На борту самолёта находились 16 человек – 14 пассажиров и два члена экипажа. По разным данным - погибших нет или погиб один человек. Борт совершал полёт по маршруту Иркутск – Казачинск, это чуть более 450 километров.
Об аварии сообщил по телефону один из пассажиров. По некоторым данным, самолёт загорелся и в салоне остались несколько человек. Большинству удалось выбраться.
Следственные органы рассматривают среди вероятных причин крушения ошибку экипажа при плохой видимости и отказ двигателя, сообщает ТАСС.
На место падения самолёта выдвинулись спасатели, привлечён вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram