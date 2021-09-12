Названы причины крушения L-410 в Иркутской области

На месте катастрофы работают спасатели

Разбившийся под Иркутском самолёт L-410 найден в четырёх километрах от взлётно-посадочной полосы населённого пункта Казачинск. Машина разбилась при повторном заходе на посадку в условиях сильного тумана.

На борту самолёта находились 16 человек – 14 пассажиров и два члена экипажа. По разным данным - погибших нет или погиб один человек. Борт совершал полёт по маршруту Иркутск – Казачинск, это чуть более 450 километров.

Об аварии сообщил по телефону один из пассажиров. По некоторым данным, самолёт загорелся и в салоне остались несколько человек. Большинству удалось выбраться.

Следственные органы рассматривают среди вероятных причин крушения ошибку экипажа при плохой видимости и отказ двигателя, сообщает ТАСС.

На место падения самолёта выдвинулись спасатели, привлечён вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска.

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