В Иркутской области нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета

Последние данные о происшествии

На месте аварии самолета L-410 в Иркутской области найден один из черных ящиков. В результате жесткой посадки погибли четыре человека, 12 пострадали.

Легкий двухмоторный пассажирский самолет был обнаружен в тайге в четырех километрах от поселка Казачинское, куда направлялся из Иркутска. На борту находились 16 человек. Получившие травмы сейчас в больнице - трое в реанимации, в тяжелом состоянии. Один из пилотов погиб, второй госпитализирован. Он рассказал, что инцидент произошел из-за отказа навигационного оборудования в условиях плохой видимости, сообщает "ТВ Центр".

"Сбой навигационной системы, GPS-навигатор увел с помощью автопилота самолет правее заложенного курса. Мы уходили на второй круг и во время набора высоты мы зацепили сопку. Я сначала принял его за дымы – а оказалось, это был туман. Во время ухода на второй круг полосу я увидел, но она была левее, чем мы летели, а должна была быть четко по центру", - рассказал пилот Николай Махнутин.

Прокуратура проводит проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 15 сентября в Иркутской области - день траура. Региональные власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.

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