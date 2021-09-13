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Ким Чен Ын понаблюдал за пуском крылатых ракет

08:38
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

В КНДР проходят испытания

В понедельник стало известно об успешно проведенных Пхеньяном испытаниях новой крылатой ракеты. Как отмечает северокорейское центральное телеграфное агентство, её дальность составляет порядка полутора тысяч километров.

Именно на таком расстоянии были поражены намеченные цели. За пусками по традиции наблюдал лидер страны Ким Чен Ын, сообщает "ТВ Центр".

Испытания нового вооружения уже вызвали озабоченность в Токио и Сеуле. А в Вашингтоне заявили, что продолжат следить за развитием ситуации совместно со своими союзниками и партнерами.

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