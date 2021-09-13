Тридцать альбомов и тысячи концертов: Александру Розенбауму — 70

Он написал сотни песен для себя и других звезд

Сегодня юбилей отмечает певец, поэт, композитор, чье творчество, без преувеличения, знакомо каждому. Александру Розенбауму - 70! А еще он полковник медицинской службы и кавалер шести государственных наград. Среди его многочисленных композиций обязательно найдется та, которая останется в душе навсегда.

Подтянутый, увлечённый, с обволакивающим тембром в окружении молодых. Кто скажет, что Александру Розенбауму уже 70? Он и свой юбилей сегодня встречает на сцене любимого концертного зала "Октябрьский". Со зрителями, которые давно стали родными.

"Они очень требовательны, очень пристрастны. Потому что свой! Я меняю сегодня пятое поколение зрителей. Пятое поколение! Поэтому, конечно, это ответственный концерт", - говорит Розенбаум.

И это говорит человек, который на сцене почти всю свою жизнь! Сын врачей – уролога и акушера-гинеколога - начал заниматься музыкой в пять лет. Музыкальная школа, училище. Было, конечно, еще и фигурное катание с боксом. Джаз. Первые песни написал в мединституте. Работа в скорой помощи - тоже в них, причём - красной нитью.

Он писал, его слушали. Искреннего и правдивого. Реаниматолог Розенбаум каждый раз попадал точно в сердце очень многих людей. Но по иронии судьбы настоящая слава пришла к нему благодаря программе "Вокруг смеха".

"Люди знали прекрасно песни Розенбаума. В каждой машине они были, в каждом таксомоторе. Но в лицо его никто не видел и не слышал вообще – кто это такой. И когда они меня показали, я уже… По крайней мере, на улице меня стали узнавать", - говорит Розенбаум.

Это узнавание он тоже использовал в добрых целях. Бывал в "горячих" точках. В 80-ых неоднократно выступал с концертами перед нашими солдатами в Афганистане. Он помогал восстанавливать соборы, снимался в кино, писал песни для звёзд. Для него музыка и сейчас – смысл жизни. А еще семья, замечательные внуки, любимый город. И желание сделать этот мир лучше.

"Эти две вещи – они вечные. И без них никуда. Это мир и здоровье. И всегда говорю, что на оба пожелания я имею полное право. Потому что мира я вам желаю, как гражданин, а здоровья – как доктор", - говорит Розенбаум.

Он ведь и правда всю свою жизнь помогает и спасает. Как бы тяжело не было, Розенбаума достаточно просто услышать. И тут же становится легче.

Ольга Стрельцова, Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. "ТВ Центр".

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