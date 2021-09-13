Триумфу "Красной машины" – 40 лет: как это было

Кубок Канады был завоеван в 1981 году

И дрогнул лучший состав сборной "кленового листа". Четыре десятилетия прошли с момента, когда советская "красная машина", обыграв родоначальников хоккея, стала обладателем Кубка Канады. Тогда наша команда совершила настоящий подвиг и посвятила победу памяти своего товарища Валерия Харламова. Теперь участники той битвы говорят, что это был хоккей, а не политика.

Двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Александру Якушеву - 74 года, но он до сих пор в форме. Коньки, конечно, уже немного другие - это практически высокотехнологическое изделие. Да и амуниция раза в три легче, и раз в десять лучше защищает от ударов шайбой и соперника. А били тогда не намного слабей. Вот только шлем у Александра Сергеевича - тот самый, над которым не раз поднимали победные трофеи.

В Кубке Канады 81-го года Александр Якушев участия не принимал. Но сыграть товарищескую игру с друзьями в честь того события согласился без колебания. В финале канадские профессионалы с разгромным счётом 1:8 уступили советским хоккеистам. Даже восходящая звезда мирового хоккея Уейн Гретцки не помог.

Кубок Канады по хоккею проводился пять раз. Потом ещё три раза, но уже как Кубок мира. Из-за несовпадения календарей национальных чемпионатов сильнейшие хоккеисты планеты очень редко собирались вместе на мировых первенствах или олимпийских играх. А вот на Кубках всегда играли лучшие из лучших. Для этого его и придумали. Единственное что - проходил всегда в Канаде. В 81-ом году во второй раз.

Победа в том Кубке - чем не повод встретиться. Вспомнить, как это было. Тем более, что без побед в прошлом, без славных традиций, не будет побед в будущем. Виктор Шалимов, Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Зинэтула Билялетдинов. Другие победители того кубка. Некоторые уже в силу возраста не выходят на лёд. Не все, конечно.

В этой товарищеской игре - счёт не важен. Важно, что встретились. Важно, что вспомнили. Как побеждали и тех, кто не дожил до сегодняшних дней. Первый матч на кубке Канады сборная Советского Союза провела 1 сентября 1981 года. А 27 августа в автомобильной катастрофе погиб Валерий Харламов. Человек, которого в Советском Союзе знали, пожалуй, абсолютно все. Даже далёкие от хоккея.

"Мы играли за Харламова, в честь Харламова. И это была наша дополнительная мотивация. Стимул. Да и победили. Для нас было важно то, что на груди название нашей страны, а не то, что на спине наше имя", - рассказал Вячеслав Фетисов.

Тогда впервые заиграла знаменитая армейская пятёрка: Фетисов, Касатонов, Крутов, Ларионов, Макаров. Одно из сильнейших хоккейных звеньев в мире. К слову, этот Кубок Канады, завоеванный в 1981 году, не настоящий. Организаторы не разрешили увезти половинку кленового листа в Москву, и тогда канадские болельщики за свои деньги изготовили точную копию и подарили лучшим на земле хоккеистам.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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