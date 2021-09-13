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Даниил Медведев обыграл Новака Джоковича в финале US Open

08:40
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Россиянин впервые в карьере выиграл один из турниров Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в финале Открытого чемпионата США (US Open) и впервые в карьере стал обладателем главной награды одного из турниров серии Большого шлема.
Теннисист Медведев заявил, что ему стыдно за результат на ОИ

В решающем поединке US Open Медведев встречался с первой ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Россиянин уверенно обыграл противника со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

На церемонии награждения Медведев обратился к Джоковичу и его поклонникам с извинениями, поскольку "мы все знаем, что он собирался сделать сегодня". Победитель US Open заявил, что для него сербский спортсмен является величайшим теннисистом в истории.

Джокович, в свою очередь, поздравил соперника, подчеркнув, что если кто-то и заслуживает титула Большого шлема, то это Медведев, сообщает ТАСС.

Прежде Даниил Медведев дважды выходил в финал турниров серии Большого шлема, однако оба раза терпел поражение. Примечательно, что в финале US Australia россиянин уступил именно Новаку Джоковичу.

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