Ракова: первую прививку от COVID-19 в Москве сделали 5 млн человек

Самыми ответственными оказались работники социальной сферы

Уже 5 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнила заммэра, первый этап вакцинации прошли практически 50% трудоспособных жителей Москвы. Однако структура привитых вызывает определенные опасения: из общего количества вакцинированных только 22% составляют люди старше 60 лет, в этой категории привита только одна треть.

Это очень мало, подчеркнула Ракова, поскольку в структуре заболеваемости коронавирусом в Москве доля пожилых очень высока в сравнении с другими крупными городами мира. Например, если в российской столице этот показатель на пике достигал 26%, в Лондоне он составлял лишь 13%. Чем больше болеет людей старшего возраста, тем выше нагрузка на стационарную сеть: в общем потоке госпитализаций минимум 50%, а в среднем 70% составляют пожилые пациенты, отметила заместитель мэра Москвы.

Ракова указала, что три четвертых смертности от COVID-19 составляет именно данная категория пациентов. Поэтому важно, чтобы они не только вовремя прививались, но и ревакцинировались.

Заммэра также рассказала, что среди пожилых людей, проживающих в специальных учреждениях в сфере ответственности города, 98% не только вакцинированы, но уже ревакцинированы.

Большую ответственность в этом направлении проявляют работники социальной сферы. Более 80% всех медиков и педагогов прошли вакцинацию, а среди социальных работников показатель достигает 86%, рассказала Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

12 сентября оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выздоровели еще 1 247 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего в России диагноз COVID-19 поставлен 7 140 070 пациентам, умерли с начала пандемии 192 749 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 585 173, в мире более 224 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 4,6 миллиона человек.

Никакой разницы в порядке вакцинации от гриппа и коронавируса нет. Главное, чтобы между прививками прошло минимум две недели, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Специалисты предупреждают, что в наступающем осенне-зимнем сезоне в России будут преобладать грипп и коронавирус.

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