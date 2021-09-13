Ракова отвергла идею полного перевода московских школ на дистанционку

Очное обучение заменить невозможно

Столичные власти не собираются полностью переводить учебные заведения города на дистанционное обучение. Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что дистанционка никогда не сможет заменить очное обучение. В определенных ситуациях перед властями Москвы стоял выбор, однако он касался не формы обучения, а альтернативы — либо взрывной рост заболеваемости и, как следствие, смертности, либо дистанционное образование.

В связи с этим почти весь 2020 год старшеклассники учились дистанционно, напомнила Ракова. При этом к осени специалисты существенно доработали систему МЭШ — Московской электронной школы. За период дистанционного обучения было проведено 17 млн онлайн-уроков, в которых одновременно принимали участие до 600 тысяч школьников.

Как только позволила эпидемиологическая ситуация, сразу было принято решение о возвращении к очному режиму обучения. В настоящее время планов о переходе на дистанционку в Москве нет, хотя для определенных категорий детей это уникальная возможность продолжить обучение, не отставая, рассказала Анастасия Ракова в интервью ТАСС.

Накануне нового учебного года, 31 августа, Анастасия Ракова поясняла, что если родители всех учеников в классе единодушно напишут заявление на имя директора, что они хотят учиться дистанционно, такой формат по решению школы может быть для них организован. Если же кто-то в классе из детей заболел, то весь класс уходит на карантин.

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