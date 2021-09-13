Меньше половины россиян захотели жить в России

Желающих остаться в России с каждым годом становится все больше

Больше 40% россиян хотели бы остаться в России при возможности жить в другой стране. 11 лет назад таких было почти в два раза меньше.

Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, о желании остаться в России заявил 41% опрошенных. В 2010 году таких было 23%, а в 2016-м - 40%.

Второе место в списке лучших для жизни стран оказались США - там хотели бы жить 7% опрошенных В пятерку привлекательных для переезда стран также вошли Канада, Италия и Швейцария (4%). Еще 3% россиян хотели бы переехать в Германию. 1% россиян выбрали бы для жизни Исландию.

Как пишет РБК, среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин чем мужчин (45 против 39%). Среди тех, кто хотел бы жить в США, оказалось большинство врачей (23%), экономистов (20%) и программистов (15%).

Опрос проводился в 522 населенных пунктах. Участниками стали 3 тысячи совершеннолетних респондентов.

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