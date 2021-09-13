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Система "оплаты лицом" заработала еще на пяти линиях московского метро

09:32
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Система работает уже на девяти ветках

Еще на пяти линиях Московского метрополитена в тестовом режиме заработала система Face Pay для оплаты проезда. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Тестирование системы "оплаты лицом" проходит на Калининской, Таганско-Краснопресненской, Сокольнической, Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской, Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филевской линиях.

Ранее система Face Pay заработала на Калужско-Рижской, Солнцевской, Арбатско-Покровской и Филевской линиях.

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