ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сергунина: Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций

09:59
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Разработки южнокорейских стартапов пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве

Агентство инноваций Москвы подписало в Сеуле с южнокорейской государственной ассоциаций Innobiz стратегическое соглашение о реализации совместных проектов и обмене опытом. Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.
Собянин и Матвиенко осмотрели выставку форума социальных инноваций

Как указала заммэра, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний.

Разработки южнокорейских стартапов пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве. Выпускники столичного проекта "Московский акселератор" примут участие в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что менее чем за два года существования программа "Московский акселератор" привлекла более 4,5 тысячи заявок от технологических стартапов из самых разных отраслей. Городская программа пилотного тестирования инноваций дала возможность опробовать свои разработки и решения 1,5 тысячи предприятий. Получая обратную связь, участники дорабатывают свои продукты и выводят их на новый уровень.

В свою очередь, председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун подчеркнул важность стратегического партнерства с Москвой, одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира. Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства, а сам город выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

9 сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в пленарном заседании форума социальных инноваций регионов. Креативные и смелые подходы к решению социальных задач, разработанные и внедренные в столице, теперь перенимают другие российские регионы, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сеул
Сеул
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.