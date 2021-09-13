Сергунина: Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в области инноваций

Разработки южнокорейских стартапов пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве

Агентство инноваций Москвы подписало в Сеуле с южнокорейской государственной ассоциаций Innobiz стратегическое соглашение о реализации совместных проектов и обмене опытом. Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

Как указала заммэра, Москва уделяет особое внимание технологическому развитию и экосистеме для инноваторов. Сотрудничество с южнокорейской государственной ассоциацией подразумевает обмен опытом и передовыми практиками, а также совместные программы для малых и средних инновационных компаний.

Разработки южнокорейских стартапов пройдут апробирование в рамках программы пилотного тестирования инноваций в Москве. Выпускники столичного проекта "Московский акселератор" примут участие в программах пилотирования и акселерации в Сеуле.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин отметил, что менее чем за два года существования программа "Московский акселератор" привлекла более 4,5 тысячи заявок от технологических стартапов из самых разных отраслей. Городская программа пилотного тестирования инноваций дала возможность опробовать свои разработки и решения 1,5 тысячи предприятий. Получая обратную связь, участники дорабатывают свои продукты и выводят их на новый уровень.

В свою очередь, председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун подчеркнул важность стратегического партнерства с Москвой, одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира. Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства, а сам город выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

9 сентября мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в пленарном заседании форума социальных инноваций регионов. Креативные и смелые подходы к решению социальных задач, разработанные и внедренные в столице, теперь перенимают другие российские регионы, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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