Какие есть версии?

В Иркутской области расследуют причины крушения самолета L-410 в районе села Казачинское минувшим вечером. Ошибка пилотирования или отказ техники? Поиском ответа на этот вопрос занимаются в Следственном комитете. Оба черных ящика уже найдены. В результате жесткой посадки погибли 4 человека, еще 12 пострадали.

Среди деревьев и обломков следователи нашли второй черный ящик. Первый уже передали на расшифровку. На месте крушения L-410 продолжают работать криминалисты. К этому моменту спасательная операция уже завершена. Проводили ее в темноте – крушение самолета произошло около 11 вечера по местному времени в глухой тайге. Вскрывать обломки фюзеляжа, под которыми зажало людей, пришлось при свете фонариков. Пострадавших аккуратно несли на лодки, чтобы переправить через реку Киренга в больницу.

Самолет L-410 следовал из Иркутска в село Казачинское. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. В четырех километрах от пункта назначения воздушное судно зацепило сопку, пилоты совершили жесткую посадку на деревья. Один из пассажиров, находившийся в сознании, сообщил о крушении.

Четыре человека погибли, остальные получили травмы. На место происшествия оперативно вылетели бригады медиков: врачи, фельдшеры, травматолог и нейрохирург. Троих пострадавших на вертолете доставили в областную больницу, одну женщину, признанную нетранспортабельной, решено прооперировать в Казачинском. Выживший пилот смог рассказать о причине аварии.

Известно, что легкомоторный самолет L-410 был выпущен всего 7 лет назад в Чехии. Борт имел сертификат летной годности до 23 года. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей, пострадавшие также получат денежную компенсацию. В среду в Иркутской области объявлен День траура.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram