Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном

Президент Украины раскрыл детали переговоров с Байденом

Большие амбиции или попытки выдать желаемое за действительное? Владимир Зеленский раскрыл подробности переговоров с Джо Байденом. По его словам, американский коллега поддержал вступление Украины в НАТО. В Киеве не скрывают, что готовы фактически сдать страну Вашингтону, не замечая при этом очевидных рисков.

Украина - не Афганистан в плане зависимости от США. В этом Владимир Зеленский из последних сил пытается убедить доверившийся ему народ и мировую общественность. Президент Украины увильнул от ответа на вопрос журналиста CNN о том, что будет в случае, если Вашингтон в какой-то момент забудет о своих сторонниках в Киеве. Так же, как было с Кабулом.

"Я не думаю, что мы можем сравнивать это - Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан. Я действительно считаю, что за четыре, пять или семь дней нельзя захватить столь большую с точки зрения географии страну, как Украина, такую большую по численности населения. Речи о выходе США из Украины не идет. Вашингтону следует наращивать свое присутствие на Украине", - заявил Зеленский.

При этом Зеленский спокойно игнорирует мнение большинства населения о нежелании вступления страны в НАТО. Неготовность североатлантического альянса принимать в свои ряды охваченную войной с собственными гражданами страну Владимира Александровича тоже не сильно волнует. Его в дверь, он в окно - это про украинского президента. Даже слова Байдена о невозможности в данный момент членства Украины в НАТО в ходе буквально вымоленной Киевом встречи попытался творчески интерпретировать в свою пользу.

"Я скажу, как помню, не все слова будут верны. Мы говорили об альянсе и членстве в НАТО порядка 30 минут. Основной смысл его речи - "Я думаю, что вы должны быть там, но это зависит не только от моего решения", - сказал Зеленский.

В версии Зеленского это звучит как "США поддерживают амбиции Киева по вступлению в НАТО". Сейчас он активно готовится к очередным американским гастролям. На Генассамблею ООН. Условия райдера для внутриукраинской аудитории озвучивают как бескомпромиссные. Вот так они выглядят в версии пресс-службы.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь", - рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Речь к Генассамблее Организации Объединённых Наций Зеленский уже подготовил. Очень надеется, что страны, входящие в ООН, присоединятся к декларации, подписанной на конференции "Крымской платформы" в конце августа. Впрочем, лидеры крупных государств свое отношение к потугам Киева сделать это местечковое мероприятие событием вселенского масштаба не поддержали. Самые влиятельные государства запада отправили в Киев министров, не имеющих никакого отношения к проблематике Крыма. Отличились разве что страны Восточной Европы.

Например, Чехию на русофобском междусобойчике представлял аж глава Сената, второе после президента лицо. И вот ещё один жест поддержки. В воскресенье в аэропорту Праги, по запросу Украины, задерживают вылетающего в Россию Александра Франчетти. Мужчина был активным участником "крымской весны".

Лилия Акиньшина, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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