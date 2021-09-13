Регионы получат 8 млрд рублей в год на борьбу с лесными пожарами

Соответствующее поручение подписал Владимир Путин

Российскому правительству предписано выделять регионам не менее 8 млрд рублей в год на мероприятия по охране лесов от пожаров. Соответствующее поручение в понедельник, 13 сентября, подписал глава государства Владимир Путин.

Перечень распоряжений президента, с учетом ранее данных поручений, опубликован по итогам второго этапа XX съезда партии "Единая Россия".

Доложить об исполнении поручения о финансировании борьбы с лесными пожарами необходимо до 1 ноября. Далее отчитываться по реализации поручения следует ежегодно.

Полный список поручений российского лидера опубликован на официальном сайте Кремля.

В августе Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в стране. Глава государства подчеркнул, что масштаб природных бедствий в ряде российских регионов носит беспрецедентный характер, поэтому действовать нужно быстро и максимально эффективно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram