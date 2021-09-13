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"Не гладить, не отбеливать": в Сети разгорелся скандал из-за бирок для новорожденных

10:20
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Ребенок - не вещь

На Украине роддом в городе Нововолынске решил креативно подойти к оформлению бирки для новорожденных и стилизовал ее под этикету для одежды.

Кроме стандартной информации о малыше (имя, рост, вес, дата и время рождения) на бирке есть состав ребенка, а также специальные символы, которые используются для одежды: не гладить, не выжимать, не отбеливать, запрещена химчистка, стирать при температуре 30 градусов.

"50% мама, 50% папа. Сделано с любовью", - написано на бирке.

Большинство пользователей социальных сетей творческий порыв роддома не оценили и оставили возмущенные комментарии под постом роддома в Facebook.

"Ребенок – не вещь, он человек", "Вместо "не гладить" можно было "детские знаки поставить, если нужна инструкция по применению", "Не у всех папа и с любовью", - негодуют украинки.  

Тем не менее, нашлись и те, кому креатив роддома пришелся по душе. Многие даже попросили выписать им такие бирки задним числом.

"Никакой бирочки не дали, а я бы хотела такое сохранить на память", - написала одна из мам. 

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