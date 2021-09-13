На ликвидацию аварийного жилья в России выделят 45 млрд рублей

Поручение дал Владимир Путин

Владимир Путин поручил правительству России в следующем году выделить 45 миллиардов рублей на ликвидацию признанного аварийным жилья.

"Правительству Российской Федерации при подготовке проекта федерального бюджета на 2022 год предусмотреть выделение 45 миллиардов рублей на реализацию программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года", - говорится в перечне поручений президента.

С идеей выделить на программу ликвидации аварийного жилья 45 миллиардов рублей Владимир Путин выступил на съезде партии "Единая Россия" в августе. Президент предложить расселять жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Это более 11 миллионов квадратных метров, отметил глава государства.

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