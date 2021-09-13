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Путин поручил запретить банкам списывать соцвыплаты

11:04
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Запрет коснется как приставов, так и кредиторов

В российском законодательстве появится норма, запрещающая списывать социальные выплаты в рамках исполнительного производства либо по кредитным обязательствам. Соответствующее поручение в понедельник, 13 сентября, подписал президент России Владимир Путина.
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Обеспечить внесение соответствующих поправок поручено федеральному правительству и Центробанку. Срок исполнения данного поручения — 1 февраля 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава государства также рекомендовал ЦБ организовать взаимодействие с банками по возвращению россиянам социальных выплат, ранее списанных в рамках исполнения обязательств по договорам потребительского кредита (займа).

Регулятору предписано отчитаться по исполнению данного поручения до 1 ноября, затем отчеты надлежит представлять ежеквартально. Ответственная за реализацию поручения — глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщается на официальном сайте Кремля.

11 сентября депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о запрете списывать со счета должника деньги, выделяемые в рамках социальной поддержки государства.

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