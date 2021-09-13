СКР назвал две основные версии крушения самолета L-410

Обнаружен второй бортовой самописец

Следственный комитет России назвал основные версии крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области.

Это ошибка пилотирования и отказ техники, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Следователи изъяли полетную документацию, образцы топлива, назначили химическую и медицинскую судебные экспертизы.

"Продолжаются допросы лиц, ответственных за организацию и проведение полета, а также эксплуатацию самолета", - добавила Петренко.

Установить обстоятельства происшествия помогут данные двух черных ящиков, найденных при осмотре места крушения, сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Ранее в ведомстве рассказали, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота пока нет возможности, так как он пребывает в шоковом состоянии.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение вечером 12 сентября в районе села Казачинское в Иркутской области. На борту находились 16 человек, четверо погибли. 12 человек попали в больницу, четверо в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Его расследование передано в центральный аппарат СКР. Среда, 15 сентября, объявлена в Иркутской области днем траура.

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