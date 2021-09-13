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До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток

10:38
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Подать заявление можно до 23:59 13 сентября

До окончания регистрации на онлайн-голосование в Москве осталось меньше суток. Подать заявление еще можно до 23:59 13 сентября.

Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, а затем пройти по ссылке. Это можно сделать также через приложения "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы".

Принять участие в электронном голосовании могут москвичи старше 18 лет с постоянной регистрацией в столице, также необходимо иметь полную учетную запись на портале мэра. После отправки заявления на участие в электронном голосовании их сопоставят с реестром в ЦИК России.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве проголосовать можно дистанционно. На участие в онлайн-голосования на данный момент подано более 1,8 млн заявлений.

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