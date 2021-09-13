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Москвичи выбрали название для первого электрического речного трамвая

11:13
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Вариант "Синичка" набрал 28,77% голосов

В Москве завершилось голосование за название для нового электрического речного трамвая, который начнет курсировать по столичных водоемам в 2022 году.
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Как рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко, между названиями-конкурентами разгорелась настоящая борьба. Варианты “Синичка”, “Жужа” и “Яуза” сразу оторвались от соперников и образовали тройку лидеров.

Лишь в конце голосования стало ясно, что москвичи все же отдают предпочтение варианту "Синичка". Он набрал 44 268 голосов из 153 863 поданных (28,77%).

С "Синички" в 2022 году начнется восстановление регулярных маршрутов речного транспорта. По решению мэра Москвы Сергея Собянина для речных перевозок будет работать 20 электрических судов. Их поэтапно запустят на двух речных маршрутах: от Киевского вокзала до парка “Фили” и от Автозаводского моста до Печатников.

Названия всех остальных судов, кроме первого, будут совпадать с названиями московских рек — такую концепцию предложили будущие пассажиры речного транспорта еще год назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Название для первого электрического речного трамвая выбирали в рамках проекта "Активный гражданин". Участникам голосования предложили варианты "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" и "Неглинка", которые ранее стали самыми популярными в ходе обсуждения на сайте водного транспорта.

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