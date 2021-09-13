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Артист Любшин попал в больницу после падения во время спектакля

11:13
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Врачи следят за его состоянием

Народный артист Станислав Любшин попал в больницу, он находится под наблюдением врачей.

Как стало известно РИА Новости, 88-летний Любшин неудачно поскользнулся во время спектакля "Чайка" в Художественном театре МХТ имени Чехова.

"Ничего не повредил, все с ним хорошо. Он в больнице под наблюдением врачей", - сообщила агентству представитель пресс-службы театра.

Ранее источник "Московского комсомольца" сообщил, что Любшин во время падения разбил затылок.

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Станислав Любшин
Станислав Любшин
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