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Минздрав назвал грудное вскармливание противопоказанием к вакцинации от COVID-19

11:35
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Прививка противопоказана в связи с отсутствием исследований в этот период

Грудное вскармливание является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции. Такая информация содержится в ответе Министерства здравоохранения России на запрос жительницы Москвы, которая в настоящее время кормит грудью ребенка.
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В ведомстве напомнили, что в инструкциях к вакцинам "КовиВак", "ЭпиВакКорона", "Спутник" и "Спутник Лайт" в перечне противопоказаний названы беременность и грудное вскармливание.

При этом беременность исключили из списка для тех случаев, когда польза от вакцинации превышает возможный риск.

Грудное вскармливание по-прежнему находится в числе противопоказаний к вакцинации в связи с отсутствием исследований в этот период, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Минздрава.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина ранее рассказала, что оптимальный для вакцинации от COVID-19 срок беременности — после 22-х недель. Эксперт подчеркнула, что коронавирус может привести к акушерским осложнениям.

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