Журнал EClinicalMedicine опубликовал исследование эффективности вакцины "Спутник лайт" среди пожилых

Исследования проводились в Аргентине
Российская вакцина от коронавируса "Спутник лайт" показала высокую эффективность среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.
Научные материалы опубликованы в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine, который издается ведущим медицинским журналом The Lancet, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Исследование проводилось в Аргентине среди жителей провинции Буэнос-Айрес в возрасте 60-79 лет. Эффективность вакцины "Спутник лайт" составила 78,6-83,7%. Расчеты основаны на данных более 40 тысяч человек, подчеркнули в РФПИ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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