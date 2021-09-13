Журнал EClinicalMedicine опубликовал исследование эффективности вакцины "Спутник лайт" среди пожилых

Исследования проводились в Аргентине

Российская вакцина от коронавируса "Спутник лайт" показала высокую эффективность среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.

Научные материалы опубликованы в международном рецензируемом журнале EClinicalMedicine, который издается ведущим медицинским журналом The Lancet, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Исследование проводилось в Аргентине среди жителей провинции Буэнос-Айрес в возрасте 60-79 лет. Эффективность вакцины "Спутник лайт" составила 78,6-83,7%. Расчеты основаны на данных более 40 тысяч человек, подчеркнули в РФПИ.

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