Коронавирусом в России заболели за сутки 18178 человек

Вылечились 12469 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 18178 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 719 человек, выздоровели 12469 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2022. В Московской области за сутки заболели 758 человек, в Санкт-Петербурге - 805.

За весь период пандемии в стране выявлено 7158248 случаев инфекции. Умерли 193468 пациентов. Выздоровели 6402126 человек.

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