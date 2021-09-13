Бен Аффлек спас Дженнифер Лопес от слишком навязчивого фаната

Поклонник хотел сделать селфи со звездами, но вел себя агрессивно

Бену Аффлеку пришлось применить силу, чтобы оградить себя и Дженнифер Лопес от слишком навязчивого фаната. Инцидент произошел в аэропорту Венеции.

Пара возвращалась с Венецианского кинофестиваля. В аэропорту к ним подбежал мужчина и попытался сделать селфи. Аффлек положил руку на грудь фаната и с силой оттолкнул его от себя.

После этого в инцидент вмешались охранники, сообщает портал S.G.E. Они отвели фаната в сторону, создав безопасную дистанцию между ним и звездной парой.

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