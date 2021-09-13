Российские туристы могли пострадать в ДТП с автобусом в Турции

Генконсульство России в Анталье выясняет обстоятельства аварии

Автобус попал в аварию на юго-западе Турции, в транспортном средстве могли находиться российские туристы. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили турецкие средства массовой информации.

В провинции Мугла туристический автобус выехал на встречную полосу, врезался в микроавтобус со школьниками и перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек — водитель туристического автобуса, у которого произошел сердечный приступ.

Также сообщается о 49 пострадавших, включая 41 украинского туриста. Генеральное консульство России в Анталье устанавливает, есть ли среди получивших травмы россияне.

Дипмиссия находится на связи с властями Турции и выясняет все обстоятельства происшествия, сообщает ТАСС.

Крупная авария с участием российских туристов произошла в Анталье в августе. Трое россиян погибли, пятеро получили тяжелые травмы. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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