В посольстве рассказали подробности задержания россиянина в Чехии

С задержанным встретилась заведующая консульским отделом российской дипмиссии

Гражданину России Александру Франчетти, задержанному 12 сентября в Праге, предоставили чешского адвоката. Об этом в понедельник, 13 сентября, рассказал пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин.

Представитель дипмиссии также рассказал, что с Франчетти встретилась заведующая консульским отделом российского посольства в одном из отделений полиции Праги, сообщает РИА Новости.

Высокопоставленный источник, близкий министерству юстиции Чехии, опроверг скорую передачу россиянина Украине, поскольку выдача задержанного по международному ордеру не должна быть быстрой. Он пояснил, что существует определенная процедура принятия инстанциями решений, направленная на соблюдение законности и прав гражданина, сообщает ТАСС.

Франчетти – один из активистов событий "Крымской весны", во время которой полуостров вернулся в состав России. Власти Украины выдвигали против него ряд обвинений. Не исключено, что чешские власти передадут россиянина Украине.

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