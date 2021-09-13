В Красноярске школьников посадили за парты на пустыре

Власти уже четыре года не могут построить школу

В Красноярске для детей провели "открытый урок" на пустыре, где уже как четыре года должна стоять школа.

11 сентября в субботу родители школьников из микрорайона "Образцово" расставили парты на пустыре и провели для детей несколько уроков. Происходящее записали на камеру и выложили в социальные сети с целью привлечь внимание властей.

Детский сад на 270 мест и школа почти на 1,3 тысячи мест обещают построить уже четыре года. Строительству мешает земельный спор, сообщили изданию "Подъем" в департаменте градостроительства Красноярска.

"В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города. Уже подготовлен проект распоряжения о заключении договора мены. Он проходит согласование. Сделка должна состояться до конца сентября", - сообщил собеседник издания.

Ожидается, что школу построят через два года – к 2023 году.

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