Олимпийский чемпион Егор Мехонцев: онлайн-голосование экономит время

В современной жизни время становится все дороже и дороже

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев считает, что электронное голосование упрощает возможность сделать свой выбор и экономит время.

"Это удобно. Вот я сам родитель, у меня двое детей. В период пандемии родительские собрания проводились онлайн по Zoom. Родитель зашел, послушал, что ему было интересно, и отключился. Не нужно ездить туда-сюда. То же самое и электронное голосование. Оно упрощает ситуацию", - рассказал Мехонцев в интервью "МК".

Боксер рассказал, что сам живет в Екатеринбурге, но прописан в Асбесте.

"Это 80 км ехать. Поэтому, если будет возможность, проголосую электронно. Это уменьшит мне дорогу на 160 км. В современной жизни время становится все дороже и дороже", - добавил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram