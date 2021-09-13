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ЦИК принял более 5 млн заявок на голосование онлайн и по месту пребывания

14:44
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Выборы пройдут с 17 по 19 сентября

Центризбирком принял уже более пяти миллионов заявлений от граждан, желающих проголосовать на предстоящих выборах дистанционно и по месту пребывания в рамках механизма "Мобильный избиратель".

Такие цифры сегодня на заседании комиссии озвучил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Он уточнил - голосовать онлайн намерены свыше двух с половиной миллионов граждан, большинство из них - москвичи, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня у россиян - последний шанс зарегистрироваться, прием заявлений на онлайн-голосование завершится в полночь. Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября, кроме того, в эти дни состоятся прямые выборы глав девяти субъектов и 39 региональных парламентов.

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