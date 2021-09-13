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В Зябликове решили проблему нерегулируемого пешеходного перехода

14:54
  • понедельник
  • 13 сентября 2021

Там часто происходили ДТП

В Москве в районе Зябликово решили проблему нерегулируемого пешеходного перехода. Им часто пользуются дети и пенсионеры, рядом находится крупный магазин.

Кроме того, на самом перекрёстке регулярно происходили ДТП. И местные жители выступили с инициативой установить на переходе светофор. Теперь все участники дорожного движения будут чувствовать себя более защищёнными.

"Сейчас будут дети переходить в безопасности через дорогу, а пожилые совершенно спокойно смогут, дожидаясь зелёного света, сходить в близлежащие магазины. Благодаря активности жителей, мы видим, что наш город может становиться не только красивее и уютнее, но ещё и гораздо безопаснее", - рассказал председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.

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