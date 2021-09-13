В Москве обсудили коммунальные проблемы

На эту тему высказалась Светлана Разворотнева

В понедельник в Москве в штабе общественной поддержки "Единой России" обсудили планы по улучшению условий жизни в столице.

Москвичи рассказали о текущих проблемах в своих районах и предложили пути решения. В частности, речь зашла о возможности переселения из непригодного жилья, о снижении тарифов за коммунальные услуги и порядке оплаты капитального ремонта. В первую очередь, считают участники встречи, необходимо внести важные изменения в законодательство.

"Нужно, чтобы люди, которые живут в домах, реально контролировали те организации, которым они платят деньги. Той же управляющей компании, чтобы мы платили не за то, что есть, а только по факту сделанных работ. Нам нужно действительно предпринимать усилия, чтобы снижать платежи за жилищно-коммунальные услуги", - рассказала советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева.

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